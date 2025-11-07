Corte de Apelaciones admite querella contra Vivanco que acusa cohecho y lavado de activos: Exmagistrada podría ser formalizada

La acción, que acusa a la exmagistrada de cohecho y lavado de activos por su presunta intervención a favor del consorcio Belaz Movitek en un litigio contra Codelco, detalla pagos millonarios a través de su pareja y presenta una llamada clave como prueba.

La querella de cpitulos presentada por la Fiscalía contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue acogida a trámite este viernes por la Corte de Apelaciones de Santiago, dando paso al proceso preliminar que podría derivar en su formalización.

La acción de 13 páginas solicita el desafuero de la Vivanco, a quien se acusa de cohecho y lavado de activos por su presunta intervención a favor del consorcio Belaz Movitek (CBM) en un litigio con Codelco.

Según la acción judicial, Vivanco —nombrada ministra titular de la Suprema en 2018— habría usado su posición en el máximo tribunal para favorecer al conglomerado chileno-bielorruso, lo que derivó en el pago de más de $4.000 millones por parte de la minera estatal.

La investigación corresponde a la arista Bielorrusa del Caso Audio, que actualmente mantiene a tres personas detenidas.

Fallos cuestionados y pagos ilícitos

En el documento, al que CNN Chile tuvo acceso, el Ministerio Público detalla dos capítulos centrales:

El primero, relativo al fallo del 28 de septiembre de 2023, donde Vivanco habría votado a favor de una resolución que obligó a Codelco a pagar más de $4.400 millones en costos de desmovilización de maquinaria.

Días después, los abogados Vargas y Lagos habrían entregado a Migueles US$ 14.000 en efectivo como pago por la intervención de la magistrada.

El segundo, vinculado al recurso de queja del 14 de marzo de 2024, donde la exministra nuevamente habría apoyado una decisión favorable a CBM, esta vez por un monto superior a $1.026 millones. Según la querella, tras este fallo, Migueles recibió otros $45 millones en efectivo como “retribución” por los fallos favorables.

Llamada clave presentada por Fiscalía

Durante la audiencia de formalización de Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles, la Fiscalía presentó un registro telefónico que considera prueba clave en la investigación. Se trata de una conversación en la que Claudio Barrena, notario de San Miguel, le comenta a Sergio Yáber, conservador de bienes raíces de Puente Alto, que Vargas habría realizado pagos a la exministra Ángela Vivanco.

“Este hueón (Mario Vargas) está siendo investigado a cagar con todas las cuentas. Este hueón le debió haber pasado 1 o 2 palitos de dólares a la Ángela por el tema del Consorcio Belaz Movitec”, sostuvo Barrena.