Corte condena a empresa de Talcahuano a millonaria indemnización por muerte de trabajadora durante tromba marina

Los tribunales confirmaron que la víctima laboraba en una oficina improvisada sin permisos de seguridad cuando un contenedor la aplastó durante el fenómeno meteorológico.

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó el fallo que obliga a Aceros Regionales a pagar una indemnización de $25.000.000 por la muerte de la trabajadora Eddy Maldonado, ocurrida durante una tromba marina en mayo de 2019.

El tribunal estableció la responsabilidad de la empresa al comprobar que la víctima laboraba en una oficina provisoria que era improvisada y no tenía los permisos que obliga la seguridad laboral.

La tragedia evitable

Durante el fenómeno meteorológico que azotó Talcahuano con vientos superiores a 100 km/h, un contenedor se desplazó por la fuerza de la tromba y aplastó la oficina donde Maldonado se desempeñaba.

Según reportó Bío Bío Chile, la sentencia ratificó que la instalación ilegal de la dependencia determinó la responsabilidad de la empresa en el fatal desenlace. Para el hijo de la víctima, la sentencia representa un acto de justicia, aunque no repara el dolor de la pérdida. La empresa condenada aún puede interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema.