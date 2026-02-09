Corte de Apelaciones rebaja cautelar y deja a Luis Hermosilla con arresto domiciliario nocturno

Según la defensa de Hermosilla, el tribunal valoró el tiempo cumplido y la conducta colaborativa del imputado, descartando riesgos para la investigación y permitiéndole enfrentar el proceso con libertad ambulatoria durante el día.

La situación judicial del abogado Luis Hermosilla, principal imputado en el Caso Audios, dio un giro luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago resolviera modificar la medida cautelar que pesaba en su contra, reemplazando el arresto domiciliario total por uno de carácter nocturno.

La decisión, adoptada por la Primera Sala del tribunal de alzada, implica que Hermosilla podrá circular libremente durante el día y deberá permanecer en su domicilio solo durante la noche, mientras continúa el proceso judicial.

Con ello, la Corte revirtió la resolución previa del Juzgado de Garantía, que había mantenido la restricción total de su libertad.

El abogado defensor de Hermosilla, Julián Parada, destacó que el cambio de cautelar responde a una evaluación de proporcionalidad realizada por la Corte.

Según explicó, el tribunal concluyó que la medida anterior era excesiva, considerando el tiempo ya transcurrido bajo arresto y la conducta procesal del imputado.

Parada sostuvo que los ministros estimaron innecesario mantener una restricción tan severa, subrayando que su representado ha cumplido con todas las exigencias impuestas por la justicia.

En ese sentido, afirmó que no existe obstáculo para que Hermosilla prepare su juicio bajo una medida menos gravosa y con libertad ambulatoria durante el día.

“No hay ningún antecedente de que Luis Hermosilla no haya colaborado, de que haya incumplido o de que esté generando un riesgo para la investigación”, aseveró.

El defensor también fue enfático en señalar que no hay antecedentes que apunten a incumplimientos, falta de colaboración o riesgos para la investigación.

“Los antecedentes que nosotros expusimos tienen que ver, sobre todo, con cómo él ha colaborado y eso fue recogido por la Corte de Apelaciones”, puntualizó el jurista.