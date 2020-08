La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección presentado por más de 160 personas en contra de AFP Modelo por el retraso en el pago del 10%.

Entre el lunes y martes pasado, tribunales recibieron un total de siete recursos de protección contra la aseguradora y AFP Habitat, en los que se acusaba “los actos u omisiones ilegales y arbitrarias de la recurrida”.

Sin embargo, el tribunal de alzada indicó que “el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República”.

En esa línea, los ministro de la Corte señalaron que “en la presentación efectuada en estos autos, no hay medidas que pueda tomar esta Corte respecto de los hechos denunciados, razón por la cual tiene aplicación la norma de inadmisibilidad”.

En los recursos presentados, los recurrentes denunciaron que desde las aseguradoras “no se les ha informado oportunamente, no se otorgan las respuestas debidas por ninguna plataforma dispuesta por la misma AFP o la autoridad”.

Además, se detallan situaciones como que muchas personas no fueron notificadas del estado de su solicitud, a otras se les indicó una fecha de pago que luego no se cumplió y que hay afiliados a quienes se les descontó el dinero de sus cuentas y aún así no lo han recibido.

