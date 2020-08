VIDEO RELACIONADO – Le robaron el 10% que había retirado de su AFP (02:28)

Un grupo de afiliados decidió acudir hasta la justicia por el retraso en el pago del 10% de los fondos previsionales contra AFP Modelo y Habitat.

Entre el lunes y martes pasado, tribunales recibieron un total de siete recursos de protección contra la primera y dos contra la segunda, y en ellos se acusa, entre otros asuntos, “los actos u omisiones ilegales y arbitrarias de la recurrida”.

Según consigna La Tercera, uno de los documentos fue presentado por Guillermo Garrido Parra, quien señaló representar a más de 160 personas y que “el hecho que une a todos los recurrentes, es que no se les ha depositado el monto correspondiente al 10% desde la AFP recurrida”.

Además, añade, desde la aseguradora “no se les ha informado oportunamente, no se otorgan las respuestas debidas por ninguna plataforma dispuesta por la misma AFP o la autoridad”.

En el texto se detalla que muchas personas no fueron notificadas del estado de su solicitud, a otras se les indicó una fecha de pago que luego no se cumplió y que hay afiliados a quienes se les descontó el dinero de sus cuentas y aún así no lo han recibido.

Además, se indica que a algunos recurrentes les aparece “en su cartola un descuento de gestión o diferencias de dinero, entre lo descontado y el saldo que le queda en su cuenta de capitalización, hecho que podría no solo constituir una irregularidad en el protocolo de retiro del 10% establecido por la autoridad, sino una acción de otras características, que, de comprobarse, deberían ser motivo para la actuación de oficio del Ministerio Público”.

En el caso de AFP Modelo, indicaron que aún no han sido notificados, pero que la mayoría de los casos están con órdenes de pago cursadas o incluso ya pagadas, “por lo tanto, en la mayoría de los casos, el tema, o se encuentra solucionado o lo estará en las próximas horas”.

En tanto, entre los recursos contra Habitat, hay uno que afirma que no se le pagó todo el monto que correspondía a su 10% solicitado, aunque desde la AFP respondieron que el descuento corresponde al que se aplica por ser independiente,