Corma asegura que más del 50% de los incendios forestales en el Biobío son intencionales: “En comunas como Penco y Hualqui sube del 70%”

Este miércoles se dio a conocer la información de que la Corporación Chilena de la Madera (Corma) advirtió de posibles incendios con “consecuencias catastróficas” durante este verano, debido a que las forestales mantenían 4 mil hectáreas con residuos acumulados en el Gran Concepción.

En abril de 2025 -según dio cuenta Radio Biobío– la Corma elevó una solicitud a las autoridades correspondientes para poder aplicar “fuego técnico” y eliminar desechos que pudiesen servir como combustible para los incendios. Sin embargo, desde el organismo acusaron que hasta la fecha aún no obtienen respuesta favorable.

¿El motivo? La normativa del Plan de Descontaminación no permite la quema controlada durante los meses de abril y septiembre y Corma afirma que realizarlo en octubre es peligroso debido a la alta ocurrencia de incendios.

“No, nosotros no hemos tenido respuesta a nuestras solicitudes. En pocas palabras, no hemos tenido respuesta (…) No hemos tenido respuesta favorable. Lo que se nos ha dicho es que los planes de contaminación ambiental no permiten aplicar fuego técnico entre abril y el último día de septiembre de cada año. Nosotros estábamos pidiendo que pudiéramos tener la alternativa de hacerlo, en aquellos días en que no haya una emergencia pre-emergencia y que haya condiciones favorables de viento para que el humo no se vaya a la población”, explicó a CNN Tiempo el presidente regional Bío Bío-Ñuble de la Corma, Alejandro Casagrande.

El ejecutivo plabnteó que el Plan de Descontaminación “nos deja solamente restringidos a meses de octubre y noviembre, ahí estamos hablando ya de la temporada de incendios, yo estuve revisando la temporada en los meses de octubre, tengo el 2020 en adelante y en esos meses tenemos 200, 250 incendios al mes, hemos tenido incendios, en el 2022 tuvimos un incendio de 3.643 hectáreas”.

Finalmente, si bien reconoció responsabilidad en que no quemeran los desechos durante años, apuntó al actuar de la autoridad al no autorizar las quemas controladas.

