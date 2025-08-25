Cordero no descarta uso de la Ley Antiterrorista tras ataque en Victoria: “Si me pregunta, la quiero utilizar”

El ministro de Seguridad confirmó que el gobierno se querellará por homicidio tras la muerte de dos guardias forestales y dejó abierta la opción de invocar la ley antiterrorista, dependiendo de los antecedentes.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, aseguró este lunes que el gobierno se querellará por homicidio tras el ataque armado que terminó con la muerte de dos guardias forestales en Victoria, en la región de La Araucanía.

El secretario de Estado señaló que no se descarta aplicar la Ley Antiterrorista en este caso.

“Este es un caso donde el gobierno se va a querellar por homicidio. ¿En qué momento vamos a ocupar la ley antiterrorista? Eso va a depender de la robustez de los antecedentes”, indicó en entrevista con ADN Hoy.

Consultado sobre los requisitos para invocar dicha normativa, explicó que se necesita “la identificación de un grupo que atribuye una determinada acción, que hasta ahora no ha sucedido desde el punto de vista público”.

“Si me pregunta, la quiero utilizar”

El ministro sostuvo que existen elementos que abren la posibilidad de aplicar la ley: “En esa zona tenemos una circulación de armas que es compleja (…) y en este caso existe comprometida por la evidencia balística que es públicamente conocida: un fusil”.

Agregó que “todas las circunstancias sobre las cuales se está indagando nos van a permitir utilizar la Ley Antiterrorista. Si me pregunta, ¿quiere utilizarla? Sí, la quiero utilizar”.

Finalmente, Cordero reiteró que para el Ejecutivo los hechos ocurridos en la macrozona sur califican como terrorismo: “Hemos sido claros en que lo que ocurre en actos de violencia de estas características es terrorismo y hemos ejercido las acciones de la Ley Antiterrorista”.