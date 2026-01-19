Balance por incendios: Cifra de fallecidos se mantiene en 19 y no hubo detenidos durante el toque de queda

El ministro de Seguridad destacó el efecto del toque de queda en las operaciones nocturnas, reportó cero detenidos por infracciones y afirmó que no existen denuncias de saqueos durante la última noche.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, entregó un balance por la emergencia de incendios forestales que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío, con un foco en el trabajo nocturno de las instituciones de respuesta y la prevención de nuevos focos durante la jornada, marcada por altas temperaturas. Durante el punto de prensa confirmó que la cifra de fallecidos se mantuvo en 19.

En un punto de prensa, Cordero valoró el despliegue de Carabineros, la PDI, las Fuerzas Armadas y, en particular, de las brigadas forestales. Junto con eso, remarcó la relevancia de acatar instrucciones oficiales para resguardar la integridad de la población.

Según señaló, el toque de queda facilitó las operaciones durante la noche. “No tuvimos detenidos por infracciones al toque de queda”, afirmó, y agregó que los desplazamientos registrados correspondieron a razones asociadas a la emergencia. Además, indicó que no existen reportes de saqueos durante la última noche.El ministro sostuvo que la principal preocupación para el día se concentra en evitar nuevos focos, dada la proyección de altas temperaturas. En esa línea, llamó a no realizar acciones que puedan iniciar incendios, como quemas domésticas, y a evitar conductas negligentes en zonas con alerta de “botón rojo”, incluidos trabajos con maquinaria agrícola u otros equipos.

Tras sus palabras, la directora de Senapred informó la realización de un COGRID nacional a las 08:30 horas, en paralelo con instancias regionales. Indicó que los sistemas de coordinación operan con normalidad y que las planificaciones para los cursos de acción se definieron durante la noche. También señaló que el número de personas albergadas no presenta grandes variaciones.

La autoridad reforzó el llamado a colaborar ante eventuales procesos de evacuación y extendió la advertencia a otras regiones, al recordar que el evento meteorológico se mantiene entre Valparaíso y La Araucanía, con énfasis en Biobío y Ñuble, tanto por riesgos asociados al calor como por condiciones favorables para la propagación del fuego.

Respecto del estado de rutas, Senapred señaló que, hasta la noche anterior, la Ruta del Itata se mantenía como la única con restricciones. En ese contexto, pidió evitar traslados no indispensables y priorizar el libre desplazamiento de organismos de primera respuesta y brigadistas. También llamó a transitar con precaución y a seguir indicaciones de autoridades en terreno.

Cárcel El Manzano: protocolos de traslado y eventual evacuación

Consultado por la situación en el Centro de Cumplimiento Penitenciario El Manzano de Concepción, Cordero afirmó que los protocolos de traslado se encuentran listos, con etapas de evacuación en caso de proceder y lugares de destino definidos.

Añadió que se distribuyó material de autocuidado al interior del recinto y que las condiciones no presentan variaciones relevantes respecto de la tarde-noche anterior, con monitoreo junto al Ministerio de Justicia.

Investigación del origen: sin detenidos y peritajes en zonas seguras

Ante preguntas por eventuales detenidos o indicios de intencionalidad, el ministro indicó que la prioridad inmediata sigue en el combate de los incendios, pero confirmó coordinación con el Ministerio Público para asegurar la fase investigativa.

Según explicó, equipos forenses de la PDI y Carabineros especializados en investigación de incendios se encuentran desplegados para resguardar sitios del suceso en aquellos lugares que presentan condiciones de seguridad. Además, fiscales especializados se trasladaron a la zona para abordar las diligencias.

Sobre las causas, Cordero afirmó que aún resulta prematuro atribuir un origen específico. Señaló que las hipótesis pueden incluir fallas eléctricas, negligencias y eventuales actos dolosos, y recalcó que el resguardo temprano de los sitios del suceso busca asegurar el resultado de las investigaciones.