Cordero estima hasta tres meses para la extradición del sicario del “Rey de Meiggs” y califica de “extremadamente grave” la fuga en Valparaíso

El ministro Luis Cordero afirmó que el trámite con Colombia suele ser expedito y que el plazo dependerá de la defensa del imputado. Sobre la evasión de tres reos, habló de un hecho “incomprensible” y anunció investigación administrativa y penal, con despliegue policial en todo el país.

El ministro Luis Cordero abordó la captura en Colombia de Alberto Carlos Mejía Hernández, conocido como el sicario del “Rey de Meiggs”, y la fuga de tres internos desde la cárcel de Valparaíso. En el programa Estado Nacional, el secretario de Estado señaló que la extradición podría resolverse en un plazo de dos a tres meses, sujeto a la tramitación judicial en Colombia y a la estrategia de defensa.

Extradición desde Colombia

Cordero explicó que el Ministerio Público presenta el requerimiento, la Cancillería lo gestiona y luego continúa la fase jurisdiccional en ese país. “Las experiencias previas con Colombia son expeditas”, dijo. Agregó que la detención se consiguió con cooperación internacional, tras la alerta roja de Interpol, y destacó el trabajo del OS9 de Carabineros y de la PDI.

Fuga de tres reos en Valparaíso

El ministro calificó la evasión como “extremadamente grave” e “incomprensible”. Indicó que hay un despliegue nacional de Carabineros y PDI, con refuerzos en pasos fronterizos, y que el caso se investiga en sedes administrativa y penal. Mencionó factores estructurales del sistema penitenciario: sobrepoblación, brechas de infraestructura y cambios legales que elevaron la población bajo custodia de Gendarmería.

Consultado por eventuales trayectos del imputado antes de su captura, Cordero declinó entregar detalles por razones investigativas. Sobre la llegada a Chile del detenido, reiteró que el plazo dependerá del curso del proceso en Colombia y que el objetivo es concretar la extradición “lo antes posible”.