Cordero dice que si Matthei leyera el Plan Nacional de Búsqueda, vería que su postura “carece de toda evidencia y respaldo”

El exministro de Justicia y Derechos Humanos se refirió a las declaraciones de la candidata presidencial Evelyn Matthei sobre el Plan Nacional de Búsqueda, quien sostuvo que, para algunas personas, "no es búsqueda, es venganza".

El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió a las declaraciones de la candidata presidencial Evelyn Matthei sobre el Plan Nacional de Búsqueda.

Cabe recordar que la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, señaló en Radio Cooperativa que, aunque en un eventual gobierno mantendría el Plan Nacional de Búsqueda, este funcionaría de manera distinta. A su juicio, para muchas personas “no es búsqueda, es venganza”.

El actual titular de Seguridad lamentó estas declaraciones, destacando que la elaboración de esta política de derechos humanos contó con múltiples conversaciones con miembros de la oposición y recibió apoyo político.

“Creo que probablemente nunca ha leído el Plan Nacional de Búsqueda”, afirmó en el programa Mesa Central de T13.

Cordero explicó que el plan tiene como objetivo construir las trayectorias de las personas víctimas de desaparición forzada, pensando principalmente en sus familiares.

“Mal puede calificarse como venganza algo que tiene por propósito simplemente hacerse cargo de una responsabilidad del Estado. Si el Estado cometió los crímenes a través de sus funcionarios, entonces el Estado es el que tiene que realizar la búsqueda. Y, por otro lado, me parece lamentable, aunque eso corresponde juzgarlo a otras personas, que ella haya realizado un par de declaraciones desafortunadas sobre las muertes inevitables”, sostuvo.

Desde su perspectiva, “su declaración es producto esencialmente, probablemente, del desconocimiento de lo que es el plan. Quiero interpretar de buena fe que esas expresiones fueron un error”.

Consultado sobre si Matthei cambiaría de opinión al informarse, respondió: “Si ella leyera el Plan Nacional de Búsqueda, se daría cuenta de que la afirmación en la que basa su posición carece de todo respaldo y evidencia”.