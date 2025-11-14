Cordero cuestiona cánticos contra Carabineros en cierre de campaña de Jara: “Hay profundo desconocimiento de lo que es la institución”

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, calificó como expresión de “profundo desconocimiento” los cánticos contra Carabineros que surgieron en el cierre de campaña de la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana y advirtió que las instituciones permanentes “no son de nadie” ni pueden transformarse en botín político.

“Un profundo desconocimiento de las instituciones”

En el acto, un grupo de simpatizantes entonó la consigna “el que no salta es paco”, lo que generó rechazo en el secretario de Estado. Fue en entrevista con Radio Infinita que el secretario de Estado, quien es hijo de un funcionario de Carabineros, afirmó que expresiones de este tipo revelan “un profundo desconocimiento” sobre el rol de la institución.

“En primer lugar, detrás de esos cánticos que en algunas ocasiones aparecen lo que hay es un profundo desconocimiento de lo que son las instituciones, entre otros, Carabineros”, señaló el ministro.

Cordero destacó que el actual Gobierno ha reiterado su respaldo a la labor de la policía uniformada. “Este Gobierno ha demostrado no solo el apoyo a Carabineros, sino también su fortaleza institucional y la importancia que tiene para los chilenos”, sostuvo.

El titular de Seguridad amplió luego su reflexión hacia el conjunto del sistema institucional. Afirmó que, como sociedad, “una de las cosas que no hemos aprendido es que las instituciones permanentes de la República no son de nadie”.

En esa línea, apuntó a quienes, a su juicio, intentan capitalizar políticamente el prestigio o la historia de ciertos organismos del Estado. “Esto también lo digo para quienes creen que políticamente pueden apropiarse de las instituciones”, advirtió.