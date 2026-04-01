Cordero arremete contra Steinert por polémica salida de Consuelo Peña: “Dejar expuesto al director de la PDI es una cuestión muy compleja para la seguridad pública”

En conversación con CNN Chile Radio, el exministro de Seguridad además advirtió que "creo que las autoridades civiles no están cuidando a las policías". También aseguró que "en condiciones distintas, probablemente Consuelo Peña habría sido una de las candidatas más serias a ser la primera mujer directora de la Policía de Investigaciones".

El exministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió a la polémica salida de la exjefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña.

Esto, luego que la ministra de Seguridad del Presidente José Antonio Kast, Trinidad Steinert, asegurara que la solicitud de renuncia había sido decisión del director de la PDI, a pesar de las versiones contradictorias sobre que la remoción habría sido por diferencias personales de Steintert.

En diálogo con CNN Chile Radio, Cordero sostuvo que “quiero ser cuidadoso porque creo que todavía están en la etapa de instalación. Pero las señales pueden ser complejas“.

Respecto a esta situación, advirtió que “afecta la solicitud de renuncia de Consuelo Peña de la PDI, porque todavía no se aclara la forma y modo en que se ejecutó. En condiciones distintas, probablemente Consuelo Peña habría sido una de las candidatas más serias a ser la primera mujer directora de la Policía de Investigaciones“.

“Al existir versiones contradictorias, se ha aceptado que el director Cerna comparezca el próximo lunes a la Comisión de Seguridad. Y yo creo que la primera obligación de las autoridades civiles respecto de sus policías -y esto aplica también para las Fuerzas Armadas- es cuidar las instituciones“, añadió.

A su vez, aseguró que “yo creo que exponer a un director de la policía -que constitucionalmente tiene deberes de jerarquía y obediencia de la autoridad civil- a comparecer a una comisión respecto de una conversación privada o reservada que tuvo con la ministra, es extremadamente complejo“.

“La primera responsabilidad es de la dirección civil del Estado de Chile. Y yo creo que tolerar que a una situación de estas características, el que tenga que exponer para aclarar este punto sea el director de la policía civil -un director que constitucionalmente está subordinado al poder civil- es no cuidar las instituciones“, agregó Cordero.

Cordero y la crítica por citación al Congreso a director de la PDI

También, Cordero apuntó que “si usted acepta que un director de la policía -citado por una comisión del Congreso- a revelar una conversación reservada que tuvo con una ministra o ministro de Estado, este es el primer caso de una situación que puede ser extremadamente compleja“.

“Uno de los deberes de las autoridades civiles es cuidar las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas, y yo creo que en este caso eso no se está resguardando. Dejar expuesto al director de la PDI es una cuestión muy compleja para la seguridad pública. Hay plazo para que el Gobierno tome una decisión de la forma y modo en que va a abordar este tema con la Policía de Investigaciones“, concluyó el exministro de Seguridad.