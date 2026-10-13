Coquimbo: Trabajador murió en accidente minero en planta procesadora de minerales en Illapel

Un trabajador falleció este martes mientras se encontraba en la planta de procesamiento de minerales Nueva California, en el sector de Aucó, en Illapel (Región de Coquimbo).

Según consignó Diario El Día, el hecho ocurrió mientras el hombre de 66 años se encontraba trabajando en una máquina chancadora de material.

Por causas que se investigan, el trabajador habría caído al interior de la máquina.

Las autoridades competentes se encuentran realizando diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Personal de la Dirección del Trabajo (DT) llegó hasta el lugar para iniciar el proceso de fiscalización correspondiente, a través del cual se determinará si hubo o no incumplimientos por parte del empleador.

Los equipos fiscalizadores corroboraron que la empresa había suspendido las labores en toda la planta tras el deceso del trabajador.

En esa línea, la DT ordenó que “esta suspensión se mantenga hasta que se acredite que existen las condiciones de seguridad necesarias para proteger a los trabajadores”.

Asimismo, el organismo indicó que está trabajando en un plan especial de fiscalización y prevención para la minería, el cual buscará “fortalecer el cumplimiento de la normativa laboral y proteger la vida y la salud de quienes se desempeñan en esta actividad”.

El caso de este 13 de octubre se suma a los otros accidentes ocurridos durante las últimas semanas en el sector minero.

El último de ellos se registró este domingo 11 de octubre en la división El Teniente en Rancagua, donde dos trabajadores fallecieron a raíz de un alud de nieve.

El 1 de octubre, un mantenedor mecánico murió en la división Radomiro Tomic de Codelco en Calama, luego de un accidente en el sector de chancado y manejo de materiales.

Mientras que el 23 de septiembre otro trabajador perdió la vida en la minera La Escondida en Antofagasta tras un accidente durante labores de mantención.