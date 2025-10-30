“Copuchat”: Chile lanza plataforma colaborativa para crear el primer modelo de inteligencia artificial con identidad latinoamericana

"Copuchat" recopilará conversaciones anónimas de usuarios para entrenar a Latam GPT, un proyecto que busca compensar el sesgo anglosajón de los actuales sistemas de IA y reflejar la diversidad lingüística regional.

Chile impulsa el desarrollo del primer modelo de inteligencia artificial con identidad latinoamericana mediante el lanzamiento de “Copuchat”, una plataforma colaborativa que recopilará datos lingüísticos de la región. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Ciencias y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), permitirá entrenar a Latam GPT con conversaciones reales de usuarios que reflejen las particularidades culturales y lingüísticas de América Latina y el Caribe.

El ministro de Ciencias, Aldo Valle, destacó que “por primera vez, estamos creando una Inteligencia Artificial con las voces, acentos y expresiones de nuestra región”.

Un modelo construido colaborativamente

Frente a los millones de dólares que invierten las grandes tecnológicas en ajustar sus modelos, Chile opta por la co-construcción ciudadana. Rodrigo Durán, director ejecutivo de CENIA, explicó que Latam GPT “está en plena etapa de alineamiento, es decir, de un ajuste fino en que los usuarios retroalimentan al modelo” evaluando sus respuestas.

La plataforma, que garantiza el anonimato de los participantes, busca compensar la sobrerrepresentación de datos estadounidenses y europeos en los modelos actuales. El proyecto ya cuenta con 17,5 terabytes de información, incluyendo datos de lenguas indígenas y contenidos no disponibles en internet, consolidándose como una expresión de nuestra identidad según las autoridades.