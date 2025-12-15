País coordinador eléctrico nacional

Coordinador Eléctrico Nacional anuncia la renuncia de su director ejecutivo: Ernesto Huber dejará el cargo en marzo de 2026

Por CNN Chile

15.12.2025 / 15:47

De acuerdo con el organismo, Huber continuará al frente de la institución hasta esa fecha —o por un período mayor si así lo solicita el Consejo— con el fin de asegurar una transición ordenada.

El consejo directivo del Coordinador Eléctrico Nacional informó que su actual director ejecutivo, Ernesto Huber, dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026, decisión que fue comunicada previamente por el propio ejecutivo.

En paralelo, se dará inicio a un proceso de búsqueda mediante una empresa especializada para definir al próximo líder del Coordinador, considerando las competencias que exige la nueva etapa del sistema eléctrico.

En el balance de su gestión, el Consejo Directivo valoró el aporte realizado por Huber, destacando su rol en la modernización de la estructura interna de la organización, la creación de un nuevo modelo de formación a través del Centro de Conocimiento y el impulso de diversas iniciativas vinculadas a la transición energética.

Al referirse a su salida, Huber expresó su agradecimiento por la confianza entregada por el consejo directivo y por el trabajo conjunto con los equipos profesionales de la institución.

