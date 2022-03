El convencional Marcos Barraza (PC) fue agredido a las afueras del ex Congreso Nacional– donde funciona la Convención Constitucional- mientras tomaba un receso de la Comisión de Sistema Político.

De acuerdo a las imágenes difundidas a través de su Twitter, un grupo de personas se encontraba a las afueras del órgano redactor cuando una mujer persiguió al convencional, lo insultó y cubrió su cabeza con una bandera de Chile.

Lee también: María Elisa Quinteros activará prórroga de tres meses para la Convención Constitucional

“Hoy fui agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio. Esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos”, expresó Barraza en sus redes sociales.

Posteriormente, y según información otorgada por Carabineros, la mujer fue detenida. Los convencionales Patricia Politzer (INN) y Hernán Larraín Matte (Evópoli) también sufrieron agresiones.