VIDEO RELACIONADO – Detienen a dos positivos por COVID-19 en supermercado de Ñuñoa (07:04)

El doctor Enrique Lee, ex integrante de la mesa de Salud, acusó que 20 de los 28 ventiladores adquiridos por el Servicio de Salud de Arica, no servirían para tratar el COVID-19.

Mediante una declaración en su Facebook, el médico argumentó que “al revisar dicha compra me doy cuenta que 20 de esos 28 ventiladores son del tipo no invasivo (MVNI) que no son recomendados para esta enfermedad por dos razones: 1) empeora el pronóstico del paciente, y 2) Aumenta significativamente el riesgo de contagio al personal de salud”.

El doctor Jaime Escobar, subdirector médico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y encargado del COVID-19 de dicho recinto hospitalario, en conversación con CNN Chile, explicó que “no hay un ventilador especial para tratar el COVID-19”.

Al respecto, especificó que “hay dos grupos de ventiladores: los mecánicos invasivos y los no invasivos. El invasivo se conecta al paciente a través de un tubo en la traquea y allí se conecta el ventilador, y el no invasivo tiene una máscara que se aprieta contra la cara”.

Lee también: Seremi de Salud del Maule confirma caso de guagua de 5 meses contagiada con COVID-19

Lo cierto es que, según el especialista, “el no invasivo no se usa para los pacientes COVID-19, no porque no les sirva, sino porque elimina demasiado aerosol al ambiente”.

Finalmente, el doctor aseveró que “dentro de los invasivos hay diferentes tecnologías, pero yo diría que cualquier ventilador invasivo, que esté a la venta hoy, sirve para manejar a estos pacientes”.

La Seremi de Salud, Beatriz Chávez, ratificó a Radio Cooperativa que lo denunciado por el doctor Lee está siendo revisada y “se le solicitó un informe al Subsecretario de Redes Asistenciales”.