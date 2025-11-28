País contraloría

Contraloría sanciona a exalcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) por irregularidades en compra de terreno para Cesfam en Las Condes

28.11.2025 / 10:11

La investigación comenzó en 2023 luego de que un grupo de concejales de la comuna acusaran omisiones e inconsistencias en la compra.

La Contraloría determinó la responsabilidad de la exalcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), en diversas irregularidades a propósito de la adquisición de un terreno donde se levantaría un Centro de Salud Familiar (Cesfam).

El caso se remonta al año 2023, fecha en que comenzó el sumario luego de que un grupo de concejales de la comuna acusaran omisiones e inconsistencias en la compra del paño donde se proyectaba levantar el recinto de salud.

En un extenso informe, recogido por La Tercera, se señala que en marzo de 2022 el concejo aprobó la compra de varios lotes —5.300 m² en total— por 353.956 UF, pero Contraloría estableció que nunca se presentaron individualmente los inmuebles ni se hicieron las tasaciones correspondientes para asegurar un precio justo.

Por otra parte, también se detectó que el municipio no empleó ninguno de los mecanismos obligatorios dispuestos en la ley para este tipo de adquisiciones, tales como una licitación pública o un trato directo debidamente fundado, permitiendo además la intervención de profesionales externos sin respaldo administrativo formal.

Asimismo, el ente contralor detectó discrepancias entre los valores pactados y los finalmente pagados: “Se evidencia que en las propiedades adquiridas por la Municipalidad de Las Condes en análisis, existieron discrepancias en el precio pagado por metro cuadrado respecto a lo convenido con la empresa Vulcon Asset Management SpA”.

Finalmente, en el sumario se menciona que está “acreditada la responsabilidad administrativa de doña Daniela Peñaloza” respecto a los siete cargos formulados en su contra en su calidad de alcaldesa en la época de los hechos y, por ende, encargada de su dirección, administración superior y supervigilancia del funcionamiento de esa entidad edilicia”.

En el sumario también se formularon cargos contra otros funcionarios, proponiendo además “aplicar a don Eduardo López Arriagada (exdirector de Control) la medida disciplinaria de destitución”, ya que, en su caso, se verificó “una grave transgresión al principio de probidad administrativa, al haber ordenado la adulteración de un instrumento público”.

