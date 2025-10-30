Contraloría ordena sumario en Municipalidad de La Florida: Detectaron debilidades en gestión de horas extras

El ente contralor también ordenó al municipio realizar las acciones de control que sean necesarias respecto de la asistencia de sus funcionarios.

Este jueves, Contraloría instruyó a la Municipalidad de La Florida realizar un sumario tras detectar una serie de debilidades de control en la gestión de las horas extras.

¿Qué detectó Contraloría en la Municipalidad de La Florida?

El ente contralor revisó esta materia durante el período 1 de enero y 31 de diciembre de 2024, encontrando que, aunque el municipio tiene control de asistencia digitalizado, tres funcionarios que disponen de un perfil para modificar su horario de ingreso y salida efectuaron 34 cambios en sus propios registros durante dicho tiempo.

Asimismo, encontraron que otras 20 personas podían autorizar la modificación horaria, pese a que sus funciones no tienen atribución para ello, verificando también que funcionarios desvinculados estaban vigentes en el sistema de asistencia, no siendo posible determinar si ejecutaron transacciones dentro de éste posterior a su salida del municipio.

Además, determinaron que 22 personas realizaron 41 veces el registro de ingreso luego de la hora de tolerancia. “No obstante, el sistema registró el término de la jornada sin haber adicionado la compensación por el atraso, incluso considerando los minutos posteriores como horas extra. También se identificó que cuatro funcionarios no cumplieron con su jornada“.

Finalmente, la contraloría detectó que el municipio desembolsó $6.098.508 y $1.409.494 por horas extraordinarias o diferencias de cálculo de su valor, respectivamente, aunque la entidad comunal autorizó algunos de estos pagos hasta con cuatro meses de retraso.

Por estas razones, es que el organismo ordenó al municipio realizar las acciones de control que sean necesarias respecto de la asistencia de sus funcionarios y funcionarios, dbebido además iniciar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.