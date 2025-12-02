Contraloría ordena sumario en Aduana de Talcahuano por deficiente control en el ingreso de mercancías

El organismo dio 15 días hábiles de plazo para realizar el sumario que permita detectar las eventuales responsabilidades administrativas.

Contraloría ordenó un sumario en la Dirección Regional Aduana de Talcahuano tras detectar irregularidades y falencias en el control de ingreso de mercancías en el Puerto de Coronel.

¿Qué encontró Contraloría en El Puerto de Coronel?

Desde el organismo detallaron que entre 2019 y 2023 hubo un incremento en las operaciones de ingreso de mercancías, pero no un aumento en igual proporción respecto a la dotación del personal destinado a la fiscalización.

Afirmaron que esto se tradujo en bajos niveles de revisiones efectuadas a los ingresos de mercancías, ya sea mediante aforo físico y/o documental, alcanzando solo un 3,5% del total de declaraciones de ingreso (DIN) tramitadas en 2023 en la zona primaria del Puerto Coronel.

Contraloría también constató que la Dirección Regional Aduana de Talcahuano, si bien cuenta con un camión escáner, en 2023 y 2024 su uso fue limitado, ya que la maquinaria fue trasladada a Los Andes y San Antonio por 220 días en 2023. Además, hubo una ausencia de funcionarios habilitados para su manejo y operación.

Por otra parte, se detectó la existencia de mercancías almacenadas en el depósito aduanero del Puerto Coronel, categorizadas para subasta, destrucción, donación y donación-reciclaje-destrucción, de los años 2010, 2014, 2019, 2021 y 2022, respectivamente.

“Otra de las observaciones se relaciona con la falta de un aplicativo o herramienta informática, o acceso a plataformas, que le permita al Servicio Nacional de Aduanas validar los vistos buenos, autorizaciones y certificaciones otorgados por otros organismos públicos que deben aprobar el ingreso de productos al país”, agregaron.

Por esta razón, el ente contralor dio un plazo de 15 días hábiles a la Dirección Regional de Aduanas para iniciar un sumario que permita determinar las eventuales responsabilidades administrativas por los hechos que quedaron al descubierto.

También se le instruyó acompañar los antecedentes que acrediten el incremento de su dotación y adoptar las medidas de control y supervisión necesarias para “velar por la eficiente e idónea administración de los medios tecnológicos con los que dispone para su fiscalización”.