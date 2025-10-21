País educación

Contraloría ordena a Universidad de la Frontera reponer $4.300 millones: Detectó irregularidades en el uso de recursos

Por CNN Chile

21.10.2025 / 15:07

El organismo detectó un millonario monto que quedó sin ejecutar pero que tampoco estaba en las cuentas corrientes de la institución universitaria.

Universidad de la Frontera (UFRO) deberá restituir más de $4.300 millones al fisco, luego que Contraloría detectara irregularidades en el uso de los recursos públicos entregados a la institución universitaria.

Según lo informado por el organismo contralor, el monto total corresponde a un total que quedó sin ejecutar, pero que no se encuentra disponible en las cuentas corrientes de dicha casa de estudios.

Dichos recursos corresponden al Aporte Institucional de Universidades Estatales (AIUE), durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024.

Luego de la revisión de las cuentas corrientes, Contraloría identificó que hubo una falta de disponibilidad por más de $4.339 millones del total que se le entregó a la institución durante el periodo.

A raíz de lo anterior, se le ordenó a la UFRO reintegrar dicho monto a Rentas Generales de la Nación, en un plazo de 30 días hábiles.

Contraloría además señaló que informó sobre la situación a Fiscalía, al CDE y a la Superintendencia de Educación.

