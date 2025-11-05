Contraloría ordena a municipios tomar medidas para prevenir el abandono de mascotas durante el desalojo de tomas

El ente sostuvo que la Municipalidad de La Florida no tenía un registro de los animales que vivían en la “Toma Dignidad” al momento del desalojo, lo que se repitió en la “Toma 17 de Mayo” de Cerro Navia.

Este martes, la Contraloría ordenó que los municipios del país deben adoptar las medidas necesarias para prevenir el abandono de animales en caso de desalojo de tomas.

El ente se pronunció tras denuncias de que las municipalidades de La Florida, Cerro Navia y Quinta Normal habrían incumplido los lineamientos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) sobre la prevención del abandono de animales en este tipo de casos.

Durante su análisis, el ente contralor detectó que la Municipalidad de La Florida no tenía un registro de los animales que vivían en la “Toma Dignidad” al momento del desalojo, lo que se repitió en la “Toma 17 de Mayo”, en la comuna de Cerro Navia, donde tampoco había un catastro que permitiera identificar y resguardar a los animales.

Afirmaron que la Subdere, a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), puso a disposición de las municipalidades un protocolo tipo para la prevención del abandono de animales en caso de desalojo de ocupaciones ilegales de terrenos o inmuebles, el que contiene recomendaciones para “asegurar que los animales sean tratados con condiciones de bienestar animal”.

“Por ello, los gobiernos locales deben adoptar medidas adecuadas y oportunas para la prevención del abandono de mascotas, entre ellas, el catastro de los animales que habitan en inmuebles que se encuentren ilegalmente ocupados dentro de los límites de su comuna”, cerraron desde Contraloría en su informe.