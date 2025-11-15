País pucón

Contraloría investiga presuntas irregularidades en contrataciones y pagos en municipio de Pucón

Por CNN Chile

15.11.2025 / 13:31

La investigación revela sobresueldos y contrataciones de asesores sin titulación adecuada, con pagos que superan los 37 millones de pesos y bonos no justificados.

La Contraloría Regional de La Araucanía investiga al municipio de Pucón por presuntas irregularidades en contrataciones y pagos de sobresueldos. Entre los casos figura Esteban Backit, contratado como asesor experto en gestión de riesgos sin título profesional, quien ha percibido más de 37 millones de pesos.

También se indaga a Jeferson Adaro, quien desempeñó funciones de jefe de gabinete sin la autorización correspondiente, e Iván Soriano, que ocupa un cargo duplicado con un sueldo de 4,5 millones de pesos.

Pagos adicionales no justificados

Los registros del Portal de Transparencia muestran pagos extras no justificados, como bonos de 500.000 pesos a estos asesores. Adaro recibió aumentos que elevaron su sueldo a más de 4,5 millones, mientras Backit y Soriano obtuvieron incrementos similares.

Según reportó Bío Bío Chile, el concejal Emilio Ulloa calificó estas acciones como dañinas para la confianza ciudadana. El municipio afirmó que coopera con la Contraloría y garantiza transparencia, aunque los resultados aún están pendientes.

