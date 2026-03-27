Contraloría detectó deficiencias en sistema de emisión de cédulas del Registro Civil: Recién nacido aparecía con dos profesiones

El ente contralor también verificó la existencia de "retrasos masivos" en la entrega de documentos y la acumulación de más de 218 mil solicitudes de documentos de identidad.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de deficiencias en el sistema de emisión de cédulas de identidad por parte del Registro Civil.

El organismo realizará un sumario por las situaciones identificadas.

Fue en diciembre de 2024 que la institución comenzó a implementar el Nuevo Sistema de Identificación (NSI), el cual tenía el propósito de “modernizar la emisión de cédulas de identidad y pasaportes en el país”.

Sin embargo, el ente contralor evidenció que “durante las primeras semanas de puesta en marcha del NSI, la plataforma presentó problemas relevantes en la emisión de documentos de identidad, donde se observaron errores como abreviaciones erróneas y cédulas entregadas sin activación”.

Incluso, se constató que se emitieron cédulas de recién nacidos que registraban profesiones y de “adultos que incorporaban profesiones que no eran efectivas”.

Registro Civil: Deficiencias en el sistema de emisión de carnet

Adicionalmente, se verificaron “retrasos masivos” en la entrega de documentos.

Por ejemplo, entre diciembre de 2024 y marzo de 2025 se hicieron más de 1,2 millones de solicitudes, de las cuales 168.411 documentos se entregaron fuera de plazo.

Esto indica que “un 17% del total sufrió demoras que oscilaron entre 9 y 89 días hábiles, obligando a miles de personas a esperar por su cédula o pasaporte”.

Otra de las deficiencias apunta a la “acumulación de más de 218 mil solicitudes de documentos de identidad, algunas con hasta 133 días de retraso”.

A ello se suma que “frente a las fallas en los procesos y sistemas del NSI, los funcionarios del Servicio registraron masivamente solicitudes de soporte a la mesa de ayuda, situación que generó un colapso de la plataforma, la que no pudo abarcar la totalidad de las llamadas ni el registro de los requerimientos durante las primeras semanas de explotación”.

De ese modo, se registraron más de 41 mil solicitudes a la mesa de ayuda entre el 16 de diciembre de 2024 y el 31 de marzo de 2025.

Entre las deficiencias que identificó la Contraloría también aparecen debilidades respecto a control interno y la no existencia de planes formales de supervisión.

En otro aspecto, se detectó un problema con los pagos electrónicos, “puesto que el sistema no estaba integrado con Transbank, lo que volvió inoperativos los dispositivos PINPAD en cientos de oficinas. Esto obligó al servicio a contratar equipos de contingencia, generando gastos adicionales. Dicha falta de gestión derivó en el pago por servicios no prestados, vinculados a la implementación de 1.270 estaciones de trabajo, pese a que 436 de ellas nunca fueron habilitadas. Lo anterior significó un desembolso de $2.478 millones”.

Respecto al punto anterior, la CGR verificó que la empresa a cargo del sistema incumplió el contrato, por lo que se aplicarán sanciones por $3.393.192.012.

Se instruyó al Registro Civil dar inicio a un proceso de cobro de multas asociado a cada uno de los incumplimientos detectados. “En caso de no acreditar el cobro de las multas, la CGR reparará dichas sumas para perseguir la recuperación de esos fondos”.