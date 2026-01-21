Contraloría detectó que Corporación Municipal de Puerto Natales contrató a persona con título que sería falso

El individuo presentó un título de ingeniería comercial obtenido en la Universidad Católica del Norte en agosto de 2011, el cual sería falso.

La Contraloría Regional de Magallanes detectó que la Corporación Municipal de Puerto Natales contrató a una persona que contaba con un título falso.

La situación quedó al descubierto tras una fiscalización del ente, donde se constató que una persona que fue incorporada como ingeniero comercial no figuraba como titulado y presentó documentación que sería falsa.

Los hechos ocurrieron en 2019, y el supuesto ingeniero comercial presentó un título de la Universidad Católica del Norte (sede Coquimbo), el cual le habría sido otorgado en agosto de 2011.

Asimismo, se ingresó una denuncia ante la Contraloría Regional de Magallanes por el título falso.

En su fiscalización, el ente contralor dio cuenta que el funcionario presentó una copia del documento, la cual figuraba como validada ante notario público, dando fe de que “la presente fotocopia es fiel al documento tenido a la vista, expedido en Punta Arenas, el 1 de diciembre de 2014”.

Sin embargo, en la fiscalización se determinó que el trabajador no figura como titulado en la mencionada casa de estudios y el título que presentó correspondería a otra persona.

De esa manera, se evidenció que al momento de la denuncia que derivó en la fiscalización de la Contraloría, el individuo trabajaba en la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Puerto Natales.

La institución derivó los antecedentes al Ministerio Público, considerando que la situación podría revestir carácter de delito.

También “se instruyó a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales; a la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales y a la alcaldesa, en su calidad de presidenta del Directorio de ambas corporaciones, a que informen respecto de si tomaron conocimiento de la eventual falsedad del título profesional de ingeniero comercial presentado por el denunciado, la data de aquello y las medidas adoptadas al respecto”.

También deberán “informar particularmente si dicha situación fue denunciada al Ministerio Público y si se encuentran realizando algún proceso interno para efectos de indagar la eventual falta a la verdad que habría incurrido dicho trabajador”.