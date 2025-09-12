País contraloría general de la república

Contraloría detecta otros 10 mil casos de funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras tenían licencia médica

Por CNN Chile

12.09.2025 / 14:36

La cifra se suma a los 25 mil funcionarios dados a conocer en mayo de este año. Esta nueva información "podría implicar el uso irregular de 15.257 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que otros 10.805 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica.

El número se suma a los 25.078 funcionarios dados a conocer en mayo de este año.

Esta nueva información “podría implicar el uso irregular de 15.257 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024, de las cuales el 76% corresponde a Fonasa y un 24% a Isapres”, indicó el ente contralor.

La CGR también señaló que los titulares de las 15.257 licencias “habrían entrado o salido del país en 26.606 oportunidades”.

En detalle, 67 trabajadores registran entre 16 y 30 entradas y/o salidas, mientras que 30 tienen más de 30 entradas y/o salidas de Chile.

Tanto en 2023 como en 2024, los viajes fuera del país se concentraron entre octubre y diciembre.

Los trabajadores detectados se desempeñan en 442 servicios públicos de regiones. Del total, un 67% corresponde a servicios de salud y hospitales; un 15% a Servicios Locales de Educación Pública (SLEP); un 11% a municipalidades, corporaciones y direcciones municipales; un 4% a colegios; y un 3% a otro tipo de servicios.

Asimismo, “se destacan el Servicio de Salud Magallanes (1.258 licencias), SLEP Chinchorro (1.065 licencias), Servicio de Salud del Reloncaví (780 licencias), Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (692 licencias), Dirección Servicio de Salud Aysén (553 licencias), y Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (517 licencias)”.

Ahora, la Contraloría notificará a las instituciones involucradas para que inicien los procedimientos disciplinarios respectivos y “remitan las respectivas resoluciones a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) de la CGR, en un plazo de cinco días hábiles. Además, la información, será remitida a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que se ejerzan las acciones que correspondan”.

