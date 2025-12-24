Contraloría detecta irregularidades por $43 mil millones en Municipalidad de Melipilla: Envió antecendes a Fiscalía

En el marco de una serie de irregularidades detectadas por el organismo, se reveló que un caso puntual afectó al municipio de la zona surponiente de la Región Metropolitana.

Contraloría detectó una serie de irregularidades en los estados financieros de más de 70 instituciones públicas del país, entre las que se encuentran algunas del Gobierno Central y otras de municipalidades.

Respecto a estas últimas, el organismo identificó situaciones que consideró como posibles delitos en una comuna de la Región Metropolitana: Melipilla.

Según los antecedentes revelados por El Mercurio, en la Municipalidad de Melipilla se consignaron montos cuestionados por un total de $43 mil millones.

Por este caso puntual, la institución señaló que envió los antecedentes al Ministerio Público para que sean analizados.

En la municipalidad, Contraloría reportó inconsistencias en la recaudación por concepto de licencias médicas y giros de permisos de circulación con multas pendientes.

A esto se suman incongruencias en los estados financieros, informes incompletos o inexistentes, diferencias por cuentas por cobrar, saldos carentes de respaldo, diferencias en la centralización de remuneraciones y honorarios, entre otros.

Por todo lo anterior, un informe apunta a que “la Municipalidad de Melipilla no aportó antecedentes en orden a corregir, modificar, analizar y establecer procedimientos sobre las situaciones planteadas“