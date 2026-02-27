Contraloría detecta irregularidades en tarjetas de combustible de la Municipalidad de Coelemu y formula reparo por más de $214 millones

La Contraloría detectó irregularidades en el manejo de las tarjetas de combustible de la Municipalidad de Coelemu. El organismo fiscalizador explicó que se cargó combustible en seis vehículos que se encontraban fuera de circulación e, incluso, que una de las tarjetas electrónicas registró un gasto de más de seis millones de pesos sin tener "ningún control respecto del uso de estos recursos".

La Contraloría General de la República (CGR) inició este viernes un sumario en contra de la Municipalidad de Coelemu, debido a que encontró irregularidades en el gasto público destinado a las tarjetas de combustible utilizadas en vehículos y maquinaria del municipio.

Fue la Contraloría Regional de Ñuble la que realizó una fiscalización en la entidad y elaboró el Informe de Investigación Especial N°814 de 2025, en el que reveló inconsistencias en el actuar del municipio.

Según el informe, entre febrero de 2023 y abril de 2025 “se realizaron 242 cargas de combustible —por más de 35 mil litros de bencina— por un total de $35.071.469, efectuadas con tarjetas electrónicas asociadas a seis vehículos que se encontraban fuera de circulación”.

Además, el organismo advirtió que existen inconsistencias entre el consumo de combustible de cada vehículo, lo declarado por la municipalidad y los litros efectivamente consumidos. La diferencia alcanzaría, al menos, los $97.830.609.

🔴INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL | Coelemu: Detectamos uso irregular de tarjetas de combustible. Formularemos un reparo por más de $214 millones y se derivaron los antecedentes al Ministerio Público.

La nota acá 👉https://t.co/vGtEhg60Gx pic.twitter.com/LdswMuoN88 — Contraloría (@Contraloriacl) February 27, 2026

¿Cuáles son las otras irregularidades detectadas por la Contraloría?

Otro hecho que detectó el ente contralor fue que algunos vehículos no contaban con una bitácora de ruta que permitiera comprobar la información de los recorridos. Por ello, el organismo señaló que no se sustenta “la carga de 36.448 litros de combustible”, lo que significó un costo de $36.623.543.

Asimismo, indicó que hubo 989 cargas de combustible que no cuentan con una bitácora de ruta completada y que están avaluadas en un total de $141.006.475. Sin ese documento completo, no se puede verificar que el gasto de bencina corresponda al viaje realizado, explicaron.

Por último, la CGR detectó un gasto de $6.249.657 en una tarjeta electrónica que “no contó con ningún control respecto del uso de estos recursos”.

Por las irregularidades detectadas, la Contraloría formuló un reparo por $214.043.347 a la Municipalidad de Coelemu, inició un sumario para investigar a los posibles responsables y envió los antecedentes recopilados al Ministerio Público.