Contraloría detecta irregularidades por millonarios montos en proyectos financiados por el Gobierno Regional de Tarapacá

El organismo fiscalizador solicitó la restitución de fondos millonarios que el GORE traspasó a organizaciones privadas, acusando posibles conflictos de interés y rendición de cuentas incompletas.

La Contraloría Regional de Tarapacá fiscalizó la gestión de recursos públicos del Gobierno Regional (GORE), encabezado por José Miguel Carvajal (PPD), y reveló una serie de irregularidades en proyectos financiados por la entidad.

Se revisaron 66 iniciativas financiadas por la autoridad regional, de las cuales la Contraloría detectó que 32 no cumplieron con la normativa vigente.

“Tras la investigación, se observó que 32 de las 66 iniciativas adjudicadas y revisadas carecían de actas que acreditaran la ejecución de actividades, incumpliendo la obligación del GORE de verificar en terreno el avance de los proyectos”, explicó el organismo en un comunicado.

En total, se detectaron $58.362.020 que, según la institución, fueron “rendidos sin la documentación necesaria que respaldara su ejecución”, ya que faltaban antecedentes como nóminas de asistentes, actas de entrega, evidencia fotográfica, entre otros, según detalló el Informe N° 510 de 2025.

El organismo fiscalizador acusa al GORE de rendiciones incompletas y de posibles conflictos de interés, debido a la falta de documentación de respaldo y a la deficiente supervisión en la realización de actividades públicas.

Por esta razón, la Contraloría aplicó medidas correctivas y solicitó la restitución de los fondos transferidos a organizaciones privadas.

14 notebooks faltantes en la inspección

Durante la fiscalización, también se detectó un antecedente que encendió las alarmas de la Contraloría Regional: la ausencia de documentación que acreditara la entrega de 14 notebooks del proyecto “Alfabetización digital y uso de Comisaría Virtual”.

El proyecto contemplaba la entrega de 120 notebooks, con un valor total de $7.700.000.

La Contraloría especificó que, aunque el GORE devolvió los fondos correspondientes a esos 14 equipos, no se informó “por qué los equipos no fueron utilizados, pese a contar con facturas aprobadas previamente”.

¿Cuáles fueron las otras irregularidades?

También se detectaron otras irregularidades en el manejo de recursos públicos del Gobierno Regional de Tarapacá:

Proyectos sin rendiciones de cuentas presentadas por $87.390.000 .

. Saldos pendientes de rendición no justificados por $69.590.704 .

. Rendiciones rechazadas u observadas por falta de respaldos, por $96.400.469 .

. La identificación de una factura de Inversiones SIA Ltda., emitida en 2024 y asociada al Club Deportivo y Recreativo MOP Tarapacá, que tras una investigación la entidad considera que podría ser falsa o estar inflada por $14.200.000.

Además, se detectaron posibles conflictos de interés al encontrarse coincidencias entre proveedores y directivos de organizaciones beneficiarias en rendiciones por $50.020.381. Ante estos antecedentes, la Contraloría ordenó al GORE la restitución inmediata de alrededor de $12 millones.

Finalmente, la Contraloría instruyó la devolución de estos montos, que totalizan $317.601.554, o, en su defecto, la adopción de acciones judiciales contra la autoridad regional, de corresponder.