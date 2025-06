Contraloría detecta graves fallas en control de armas inscritas por Carabineros: 67 casos no fueron reportados

La Contraloría detectó que la unidad fiscalizadora del O.S.11 de Carabineros no cumplió con su obligación legal de denunciar ante el Ministerio Público los casos en que las armas no fueron halladas en los domicilios registrados o no fueron transferidas tras el fallecimiento de sus propietarios.