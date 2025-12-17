Contraloría detecta graves fallas de control en la Tía Rica: 1.681 personas con antecedentes penales empeñaron especies

El ente fiscalizador también detectó que personas recurrieron al servicio hasta 230 veces en un solo año.

Este miércoles, Contraloría anunció la detección de graves fallas de control en las operaciones de la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP), más conocida como la Tía Rica.

¿Qué problemas descubrió Contraloría en la Tía Rica?

El ente fiscalizador detectó que, durante 2023 y 2024, la Dicrep efectuó un débil control. En concreto, se constató que personas con antecedentes penales empeñaron bienes y también que existen personas que recurrieron al servicio hasta 230 veces en un año.

En 2023 hubo 4.769 usuarios con transacciones recurrentes, entre 10 y 229 operaciones por persona, por $7.139 millones, cifra que en 2024 4.895 usuarios, con operaciones que alcanzaron los $7.290 millones, y una frecuencia de hasta 230 empeños por persona.

Por otra parte, detectaron que 1.681 personas con antecedentes penales realizaron operaciones por $1.507 millones y no recuperaron las especies empeñadas. Pese a ello, el servicio no presentó denuncias ni entregó antecedentes a las autoridades correspondientes.

También se identificó una ausencia de procedimientos básicos para verificar datos personales, la procedencia lícita de los bienes y la identidad de los usuarios. También se determinó que no existe un sistema de alertas para operaciones reiteradas ni coordinación con entes policiales, aun cuando las especies empeñadas tienen características útiles para investigaciones.

Debido a lo anterior, Contraloría anunció que instruirá un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas y remitió los antecendentes al Ministerio Público, ordenando además a la Dicrep fortalecer sus controles.