Contraloría detecta esperas de hasta 18 horas en urgencia y licencias médicas por más de ocho años en el Hospital San José

Durante una fiscalización nocturna realizada el 12 de noviembre del año pasado, la Contraloría detectó en la urgencia del Hospital San José la presencia de funcionarios con licencias médicas por más de ocho años, pacientes recostados en el suelo a la espera de atención y pabellones no operativos.

El Hospital San José cubre la atención de salud pública de ocho comunas ubicadas en el sector norte de la Región Metropolitana. En diversas temporadas del año, las autoridades municipales han demandado la implementación de medidas para reducir los tiempos de atención y las listas de espera.

En ese contexto, un equipo de la Contraloría Regional Metropolitana realizó una inspección en la unidad de urgencia del recinto hospitalario durante un turno nocturno del 12 de noviembre del año pasado. En dicha jornada, 44 pacientes fueron atendidos tras esperar, luego de su categorización, entre cinco y 17 horas.

Además, otras 24 personas esperaron entre cinco y 18 horas; sin embargo, se retiraron del hospital sin haber recibido atención médica. En tanto, cinco personas no fueron categorizadas ni tampoco habrían sido atendidas, conforme a los datos de atención de urgencia proporcionados por el propio recinto.

En paralelo, se reportó un caso en que un paciente fue categorizado a las 19:20 horas del 12 de noviembre y atendido recién a las 03:35 horas del día siguiente. El equipo de funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) documentó que dicha persona permanecía recostada en el piso, cerca de su silla de ruedas, en un sector del estacionamiento, sin que funcionarios del recinto asistencial le brindaran algún tipo de asistencia.

Asimismo, cerca de 38 personas se encontraban hospitalizadas en la unidad de urgencia del recinto, a la espera de camas. Algunas de ellas estaban en camillas ubicadas junto a tableros eléctricos, lo que constituye un riesgo tanto para los pacientes como para el personal.

Ante estos hechos, la Contraloría ordenó al Servicio de Salud Metropolitano Norte instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades derivadas de las irregularidades detectadas.

Licencias médicas de funcionarios

Por otro lado, se verificó que existen funcionarios con licencias médicas por hasta 8,8 años, quienes en los registros de control aparecen permanentemente como no disponibles para la asignación de turnos.

Según el informe del ente contralor, esta situación “trae como consecuencia una disminución de las capacidades operativas de la referida unidad” y se advirtió “la falta de oportunidad en la actuación del hospital para hacer frente a ausencias prolongadas de funcionarios de ese establecimiento”.

En suma, se detectó la existencia de un pabellón no operativo en la unidad de urgencia. Al respecto, el hospital respondió que confeccionará e implementará un plan de mejora para potenciar la capacidad operativa de los pabellones asignados a esa unidad.

Finalmente, se identificaron diversas deficiencias en la infraestructura y el equipamiento del hospital, como baños en mal estado, falta de puertas, problemas de climatización, monitores con desperfectos y camillas deterioradas.

Por tanto, la Contraloría otorgó un plazo de 60 días hábiles al recinto asistencial para adoptar las medidas necesarias que permitan mejorar la capacidad operativa de la unidad de urgencia, así como implementar acciones frente a las ausencias del personal de turno, con el objetivo de fortalecer la atención de los usuarios.