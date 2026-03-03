Contraloría detecta que se emitieron más de 12 mil licencias de forma irregular en hospital de Concepción entre 2023 y 2024

La Contraloría Regional del Biobío informó que el Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente solo ha recuperado $1.509.021 de un total de $134.819.496 correspondientes a licencias médicas rechazadas entre 2023 y 2024.

Este martes la Contraloría Regional del Biobío reveló una serie de irregularidades en la gestión y control de licencias médicas, al interior del Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente, en Concepción.

En concreto, se verificó que entre el 1 de enero del 2023 y 31 de diciembre del 2024, se emitieron 12.347 licencias médicas sin que existiera un registro clínico asociado a una atención médica que justificara su emisión.

Además, el ente contralor expuso que 65 médicos emitieron 1.217 licencias médicas, siendo que estos se encontraban con reposo laboral al momento de emitirlas.

“Se detectó la emisión de 8.126 licencias médicas electrónicas, utilizando la cuenta institucional de ese hospital en el sistema MEDIPASS, por profesionales que, al momento de la emisión, ya no formaban parte de la dotación del establecimiento”, afirmaron desde la Contraloría.

“En cuanto a recuperación de recursos, la auditoría detectó que dicho hospital solo ha cobrado $1.509.021 de un total de $134.819.496 correspondientes a licencias médicas rechazadas entre 2023 y 2024″, agregaron.

Plan de regularización para el establecimiento

Además, el informe reveló una desactualización del sistema de información de recursos humanos, donde permanecen 42.285 licencias en estado “Pendiente”, pese a que 11.059 ya salen “Aprobadas” y 322 “Rechazadas” en la Superintendencia de Seguridad Social.

“A partir de lo anterior, se señala que no se han generado gestiones para recuperar los montos asociados a estas últimas, pese a que 84 de ellas fueron emitidas en el año 2023”, aseguraron.

Ante esto, la Contraloría informó que el recinto involucrado deberá organizar un plan de trabajo para “regularizar procesos, actualizar registros y recuperar montos adeudados, en un máximo de seis meses“.