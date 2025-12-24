Contraloría detecta “desorden financiero” por más de $15 mil millones en ministerios y municipios: Lidera Defensa y Minvu

Según un análisis de los estados financieros entre 2020 y 2024, el organismo fiscalizador determinó una "abstención de opinión" sobre millonarios montos en el sector público.

Contraloría detectó un “desorden financiero” que afecta a una serie de ministerios y municipios a lo largo de Chile, y que superaría los US$ 17 mil millones, es decir, más de $15 mil millones.

Según los antecedentes revelados por El Mercurio, el organismo llegó a dicha cifra tras un análisis de los estados financieros -entre 2020 y 2024– de 73 entidades públicas, de las cuales 50 corresponden al Gobierno Central y otras 23 al sector municipal.

La Contraloría determinó una “abstención de opinión”, sobre los estados financieros, y detectó “controles débiles o inexistentes“, junto con “registros contables con inconsistencias que no fueron aclaradas“.

La institución fiscalizadora determinó que “estas situaciones, entre otras, impiden asegurar la confiabilidad de la información financiera presentada por las entidades fiscalizadas, impactan en sus decisiones estratégicas y en su reputación y demuestran riesgo de gestión financiera deficiente, errores o fraudes“.

Quien lidera los organismos cuestionados es el Ministerio de Defensa con un total de US$ 4.568 millones, y le secunda el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con US$ 1.870 millones.

En tercer lugar, se ubica el Ministerio del Interior, con US$ 1.753 millones.

Por otra parte, en las instituciones municipales se detectó un total de US$ 1.605 millones sumando las cifras cuestionadas.

Contraloría indicó que en el 66% de los estados financieros no hay un “análisis de montos” y que además “falta recuperación y gestión de cobro“.