Contraloría detecta desórdenes financieros en 73 servicios públicos: Revisó recursos por US$ 17.500 millones

El organismo fiscalizador se abstuvo de aprobar los estados financieros auditados entre 2020 y 2024 en reparticiones del Gobierno Central y municipios, y en algunos casos remitió antecedentes al Ministerio Público y al CDE.

Un fuerte impacto generó el reciente informe de la Contraloría General de la República, que detectó graves inconsistencias financieras en decenas de organismos del sector público, correspondientes al período comprendido entre los años 2020 y 2024.

De acuerdo con el documento, el órgano fiscalizador se abstuvo de aprobar los estados financieros auditados de 73 servicios públicos, pertenecientes tanto al Gobierno Central como a distintas municipalidades del país. El total de los recursos involucrados en estas observaciones alcanza los US$ 17.500 millones.

En varios de los casos analizados, los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), además de instruirse la apertura de sumarios administrativos en diversas reparticiones.

Los 73 servicios públicos con observaciones de Contraloría

El siguiente es el listado completo de los organismos en los que la Contraloría se abstuvo de aprobar sus estados financieros: