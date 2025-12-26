Contraloría detecta desórdenes financieros en 73 servicios públicos: Revisó recursos por US$ 17.500 millones
Por CNN Chile
26.12.2025 / 07:32
El organismo fiscalizador se abstuvo de aprobar los estados financieros auditados entre 2020 y 2024 en reparticiones del Gobierno Central y municipios, y en algunos casos remitió antecedentes al Ministerio Público y al CDE.
Un fuerte impacto generó el reciente informe de la Contraloría General de la República, que detectó graves inconsistencias financieras en decenas de organismos del sector público, correspondientes al período comprendido entre los años 2020 y 2024.
De acuerdo con el documento, el órgano fiscalizador se abstuvo de aprobar los estados financieros auditados de 73 servicios públicos, pertenecientes tanto al Gobierno Central como a distintas municipalidades del país. El total de los recursos involucrados en estas observaciones alcanza los US$ 17.500 millones.
En varios de los casos analizados, los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), además de instruirse la apertura de sumarios administrativos en diversas reparticiones.
Los 73 servicios públicos con observaciones de Contraloría
El siguiente es el listado completo de los organismos en los que la Contraloría se abstuvo de aprobar sus estados financieros:
- Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena)
- Fondo Nacional de Salud
- Instituto Nacional de la Juventud
- Junta Nacional de Jardines Infantiles
- Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano
- Instituto Nacional de Deportes – Nivel Central
- Municipalidad de Pudahuel
- Gobierno Regional de O’Higgins
- Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
- Serviu Antofagasta
- Serviu O’Higgins
- Instituto de Desarrollo Agropecuario
- Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
- Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño
- Subsecretaría de Servicios Sociales
- Oficina Nacional de Emergencia
- Subsecretaría de Educación Parvularia
- Municipalidad de Lo Barnechea
- Servicio de Registro Civil e Identificación
- Instituto de Seguridad Laboral
- Subsecretaría de Bienes Nacionales
- Carabineros de Chile – Dirección de Previsión (Dipreca)
- Municipalidad de Calama
- Servicio Nacional del Adulto Mayor
- Servicio de Salud Araucanía Norte
- Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda)
- Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud
- Parque Metropolitano de Santiago
- Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
- Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
- Comisión Nacional de Riego (CNR)
- Subsecretaría de Energía
- Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep)
- Municipalidad de La Reina
- Subsecretaría del Trabajo
- Fondo de Solidaridad e Inversión Social
- Municipalidad de El Bosque
- Subsecretaría de Minería
- Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
- Municipalidad de Copiapó
- Servicio Médico Legal
- Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género
- Dirección de Educación Pública
- Municipalidad de Melipilla
- Servicio Nacional de Aduanas
- Municipalidad de Concón
- Servicio Nacional de Turismo
- Complejo Hospitalario San José
- Servicio Nacional de la Discapacidad
- Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Agcid)
- Instituto de Salud Pública
- Municipalidad de Castro
- Defensoría Penal Pública
- Servicio Nacional de Geología y Minería
- Dirección General de Aeronáutica Civil
- Municipalidad de Conchalí
- Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
- Municipalidad de Pucón
- Municipalidad de Collipulli
- Municipalidad de Taltal
- Subsecretaría de Telecomunicaciones
- Municipalidad de Canela
- Instituto Nacional de Propiedad Industrial
- Municipalidad de Primavera
- Municipalidad de Quintero
- Municipalidad de Putre
- Municipalidad de Pozo Almonte
- Servicio Nacional del Consumidor
- Municipalidad de Paihuano
- Municipalidad de Palmilla
- Municipalidad de María Elena