Contraloría abre sumario por médicos de Antofagasta que dieron más de mil licencias médicas pese a no estar habilitados

En una auditoría, el ente contralor identificó una serie de irregularidades en la gestión y control de licencias durante 2023 y 2024 en la Seremi de Salud Antofagasta y la COMPIN de esa región.

Este lunes, Contraloría General de la República anunció la apertura de un sumario por médicos que entregaron más de mil licencias médicas, pese a que no estaban habilitados para ello.

¿Qué encontró Contraloría?

En una auditoría, el ente contralor identificó diversas debilidades e irregularidades en la gestión y control de licencias médicas durante los años 2023 y 2024 en la Seremi de Salud Antofagasta y Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de esa región.

Entre los hallazgos se verificó que funcionarios que no ejercen como médicos contralores aprobaron y rechazaron licencias en el Sistema Informático de Fonasa (SIF). Además, se detectó la autorización de licencias emitidas por familiares o autoextendidas por los propios médicos.

También se descubrió que 113 médico que no estaban registrados ni habilitados para emitir licencias prescribieron 1.187 reposos, de los cuales 1.100 fueron autorizados por COMPIN sin advertir dicha condición, constatándose además una baja cobertura de fiscalizaciones respecto del cumplimiento de reposos y vínculos laborales de los beneficiarios.

Por otra parte, quedó al descubierto la emisión de licencias médicas por parte de médicos sancionados, quienes durante su periodo de suspensión emitieron 1.626 licencias, 1.479 de ellas autorizadas por la misma COMPIN. “La entidad levantó sanciones a 59 de 94 médicos previamente sancionados sin precisar los antecedentes que fundamentaron tal decisión, y no cuenta con controles periódicos para verificar el cumplimiento efectivo de las sanciones ni el pago de multas”, detalló desde Contraloría.

Finalmente, el informe alerta deficiencias en el almacenamiento y resguardo de talonarios de licencias médicas en formato papel; inconsistencias y ausencia de información crítica en las bases de datos del sistema; y la falta de controles que eviten conflictos de interés en la tramitación de licencias médicas a través del sistema SIF, entre otras cosas.