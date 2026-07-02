Contraloría abre nueva consulta sobre percepción de la corrupción en Chile: Es online y dirigida a mayores de 18 años

“¿Qué piensas de la corrupción en Chile?” es el nombre de una nueva edición de la Consulta Nacional de Percepción de la Corrupción lanzada por la Contraloría General de la República (CGR).
El ente contralor detalló que el estudio se realiza cada dos años y “busca recoger la opinión de la ciudadanía sobre la magnitud y características de la corrupción en Chile, con el fin de orientar futuras acciones de fiscalización” y fortalecer la lucha contra la corrupción en el país.
La encuesta está disponible desde este miércoles 1 de julio y se extenderá al menos hasta la quincena del mismo mes. Asimismo, es una iniciativa voluntaria y de carácter fundamental que se aplica de forma online solo a personas mayores de 18 años.
Entre las preguntas se incluyen algunas sobre percepción de corrupción en entidades públicas y privadas, junto con experiencias relacionadas con prácticas indebidas.
Esta herramienta permitirá “identificar áreas de riesgo, fortalecer los mecanismos de control y mejorar la transparencia en la gestión pública, en línea con procesos similares realizados en años anteriores”.
“La percepción de las personas es clave para orientar nuestro trabajo y transformarlo en acciones concretas”, remarcó la contralora Dorothy Pérez.
Los resultados del último sondeo fueron publicados en diciembre de 2024 y revelaron una percepción crítica de la ciudadanía, ya que un 72% de los consultados consideró que Chile es un país corrupto.
Los datos que salgan de la actual medición se darán a conocer en los siguientes meses.
La encuesta se puede responder ingresando al sitio web de la Contraloría o haciendo click aquí.
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— Contraloría (@Contraloriacl) July 1, 2026
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