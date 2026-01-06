Contraloría: 35 personas inhabilitadas para trabajar con niños cumplieron funciones públicas en 2025 y tenían contacto con ellos
Por CNN Chile
06.01.2026 / 14:14
Según Contraloría, estas 35 personas ejercieron o ejercen funciones en 36 servicios, fundamentalmente vinculados a municipios.
Contraloría reveló que 35 personas con prohibición absoluta para trabajar con menores de edad desempeñaron funciones en instituciones públicas que implicaron un contacto “directo y habitual” con niños, niñas o adolescentes.
De acuerdo con el reporte, estas 35 personas ejercieron o ejercen funciones en 36 servicios, fundamentalmente vinculados a municipios, lo que incumple la normativa vigente y compromete la protección de derechos fundamentales.
El informe también reveló que, entre 2020 y agosto de 2025, 164 casos de personas inhabilitadas para trabajar con menores ejercieron o ejercen cargos con contacto directo y habitual con estos. En total, 72 instituciones del Estado contrataron personas inhabilitadas.
Cabe recordar que la ley establece inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para quienes han sido condenados por delitos sexuales contra menores, obligación que las instituciones deben verificar mediante el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones antes de cualquier contratación.
El ente contralor instó a las instituciones involucradas a dar cumplimiento a la normativa y a iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes, además de reportar las acciones en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Las entidades que mantienen contratadas a personas inhabilitadas en 2025
- Municipalidad de El Bosque
- Municipalidad de Puyehue
- Municipalidad de Constitución
- Servicio Local de Educación Pública Maule Costa
- Corporación Cultural de la Municipalidad de Pichidegua
- Municipalidad de Nancagua
- Municipalidad de Quinta de Tilcoco
- Corp. Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida
- Municipalidad de Valdivia
- Servicio Local de Educación Pública Valdivia
- Corp. Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa
- Municipalidad de Los Andes
- Municipalidad de Tomé
- Municipalidad de Puerto Montt
- Municipalidad de San Pedro de La Paz
- Servicio Local de Educación Pública de Atacama
- Municipalidad de El Monte
- Municipalidad de Puerto Montt
- Municipalidad de San Pedro de Atacama
- Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía
- Municipalidad de Vichuquén
- Municipalidad de Concepción
- Municipalidad de La Pintana
- Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía
- Municipalidad de Lago Ranco
- Corporación Municipal de Deportes de La Pintana
- Municipalidad de San Javier
- Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins
- Municipalidad de Illapel
- Municipalidad de Mariquina
- Municipalidad de Lumaco
- Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota
- Municipalidad de Peralillo
- Hospital Clínico Metropolitano El Carmen
- Corporación Municipal San Miguel
- Municipalidad de Concepción