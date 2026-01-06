País contraloría

Contraloría: 35 personas inhabilitadas para trabajar con niños cumplieron funciones públicas en 2025 y tenían contacto con ellos

Por CNN Chile

06.01.2026 / 14:14

{alt}

Según Contraloría, estas 35 personas ejercieron o ejercen funciones en 36 servicios, fundamentalmente vinculados a municipios.

Contraloría reveló que 35 personas con prohibición absoluta para trabajar con menores de edad desempeñaron funciones en instituciones públicas que implicaron un contacto “directo y habitual” con niños, niñas o adolescentes.

De acuerdo con el reporte, estas 35 personas ejercieron o ejercen funciones en 36 servicios, fundamentalmente vinculados a municipios, lo que incumple la normativa vigente y compromete la protección de derechos fundamentales.

El informe también reveló que, entre 2020 y agosto de 2025, 164 casos de personas inhabilitadas para trabajar con menores ejercieron o ejercen cargos con contacto directo y habitual con estos. En total, 72 instituciones del Estado contrataron personas inhabilitadas.

Cabe recordar que la ley establece inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para quienes han sido condenados por delitos sexuales contra menores, obligación que las instituciones deben verificar mediante el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones antes de cualquier contratación.

El ente contralor instó a las instituciones involucradas a dar cumplimiento a la normativa y a iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes, además de reportar las acciones en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Las entidades que mantienen contratadas a personas inhabilitadas en 2025

  • Municipalidad de El Bosque
  • Municipalidad de Puyehue
  • Municipalidad de Constitución
  • Servicio Local de Educación Pública Maule Costa
  • Corporación Cultural de la Municipalidad de Pichidegua
  • Municipalidad de Nancagua
  • Municipalidad de Quinta de Tilcoco
  • Corp. Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida
  • Municipalidad de Valdivia
  • Servicio Local de Educación Pública Valdivia
  • Corp. Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa
  • Municipalidad de Los Andes
  • Municipalidad de Tomé
  • Municipalidad de Puerto Montt
  • Municipalidad de San Pedro de La Paz
  • Servicio Local de Educación Pública de Atacama
  • Municipalidad de El Monte
  • Municipalidad de Puerto Montt
  • Municipalidad de San Pedro de Atacama
  • Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía
  • Municipalidad de Vichuquén
  • Municipalidad de Concepción
  • Municipalidad de La Pintana
  • Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía
  • Municipalidad de Lago Ranco
  • Corporación Municipal de Deportes de La Pintana
  • Municipalidad de San Javier
  • Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins
  • Municipalidad de Illapel
  • Municipalidad de Mariquina
  • Municipalidad de Lumaco
  • Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota
  • Municipalidad de Peralillo
  • Hospital Clínico Metropolitano El Carmen
  • Corporación Municipal San Miguel
  • Municipalidad de Concepción

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Contraloría: 35 personas inhabilitadas para trabajar con niños cumplieron funciones públicas en 2025 y tenían contacto con ellos
¿Cuándo se estrena el documental de Stranger Things en Netflix? Todo sobre One Last Adventure
Anuncian primera versión del Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo es?
Donald Trump habría alertado a ejecutivos petroleros un mes antes de la captura de Nicolás Maduro: “Prepárense”
Van Klaveren confirma que Pakarati deja funciones en Embajada en Nueva Zelandia, pero sigue siendo funcionaria diplomática
Rusia celebra la investidura de Delcy Rodríguez en Venezuela: "Hay que proteger la soberanía y volver al diálogo"