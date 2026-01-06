Contraloría: 35 personas inhabilitadas para trabajar con niños cumplieron funciones públicas en 2025 y tenían contacto con ellos

Según Contraloría, estas 35 personas ejercieron o ejercen funciones en 36 servicios, fundamentalmente vinculados a municipios.

Contraloría reveló que 35 personas con prohibición absoluta para trabajar con menores de edad desempeñaron funciones en instituciones públicas que implicaron un contacto “directo y habitual” con niños, niñas o adolescentes.

De acuerdo con el reporte, estas 35 personas ejercieron o ejercen funciones en 36 servicios, fundamentalmente vinculados a municipios, lo que incumple la normativa vigente y compromete la protección de derechos fundamentales.

El informe también reveló que, entre 2020 y agosto de 2025, 164 casos de personas inhabilitadas para trabajar con menores ejercieron o ejercen cargos con contacto directo y habitual con estos. En total, 72 instituciones del Estado contrataron personas inhabilitadas.

Cabe recordar que la ley establece inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para quienes han sido condenados por delitos sexuales contra menores, obligación que las instituciones deben verificar mediante el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones antes de cualquier contratación.

El ente contralor instó a las instituciones involucradas a dar cumplimiento a la normativa y a iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes, además de reportar las acciones en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Las entidades que mantienen contratadas a personas inhabilitadas en 2025