Contralora Pérez advierte que incendios en Ñuble y Biobío ponen en riesgo fondos para el reajuste público

El Consejo Fiscal Autónomo también advirtió que los fondos actuales serían insuficientes y estimó que se requerirían alrededor de US$ 822 millones adicionales.

La contralora general de la República, Dorothy Pérez, advirtió este lunes que los recursos destinados a emergencias podrían comprometer la disponibilidad de fondos para la Ley de Reajuste al Sector Público, la que fue votada esta tarde en la Comisión de Hacienda del Senado.

Pérez explicó que las provisiones presupuestarias contempladas para el reajuste no son exclusivas para este fin y que, dada la magnitud de los incendios en Ñuble y Biobío, gran parte de esos fondos podría destinarse a cubrir la emergencia.

“Cuando uno alude a líneas de presupuesto, en las cuales financia habitualmente emergencias, atendida la emergencia que estamos viviendo en el sur del país con la cantidad y la magnitud del daño que se ha producido, probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para poder cubrir esa situación, de manera que no estarían esos fondos disponibles para entonces cubrir la ley de reajuste”, señaló.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) coincidió en que los recursos actualmente disponibles son insuficientes para financiar el reajuste, estimando que serían necesarios unos US$ 822 millones adicionales, los cuales deberían provenir de reasignaciones o un mayor uso de las provisiones existentes.

Benavides, representante del CFA, detalló que las asignaciones presupuestarias deben cubrir gastos imprevistos y compromisos legales permanentes, incluyendo cotizaciones previsionales derivadas de la reciente reforma de pensiones, recogió Radio Biobío.

Asimismo, indicó que el margen remanente de la asignación 104, equivalente a aproximadamente US$ 345 millones, debe garantizar disponibilidad para emergencias y otras contingencias.