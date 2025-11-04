Detectan contrabando de dinero en bus de turismo en Paso Los Libertadores: Había más de 12 mil dólares

Tras una fiscalización de Aduanas, se encontró dinero en las pertenencias del conductor del bus.

Equipos de Aduanas detectaron un contrabando de dinero en el Paso Fronterizo Los Libertadores.

La situación quedó al descubierto durante una fiscalización, cuando funcionarios dieron cuenta de divisas no declaradas durante la revisión de un bus de turismo.

Los fiscalizadores inspeccionaron la cabina del vehículo, encontrando una bolsa con dos neceseres que tenían dinero en efectivo. Al hacer una revisión más detallada, se halló más dinero en la billetera y bolsillos del conductor.

En total, se contabilizaron 12.549 dólares estadounidenses en distintas monedas, mayoritariamente pesos chilenos, argentinos y reales brasileños.

El caso fue denunciado de acuerdo a la normativa vigente sobre declaración de divisas y contrabando.

Esto, ya que la ley 21.632 establece que introducir en la frontera dinero sin declarar puede tipificarse como delito de contrabando de dinero, constituyendo incluso una modalidad de antecedente para el delito de lavado de activos.

El dinero fue entregado a Carabineros y los antecedentes del hecho fueron informados a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y al Ministerio Público.

El director regional (s) de la Aduana de Los Andes, Nelson Ortega, destacó la importancia de este tipo de procedimientos: “El control sobre el ingreso y salida de divisas es una de las tareas que refuerzan nuestro rol de protección fiscal y económica”.

“Cada detección de dinero no declarado contribuye a prevenir posibles delitos financieros y a fortalecer la trazabilidad de los flujos de capital en frontera”, añadió.