Continúa proceso de desalojo de megatoma en San Antonio: Ya van 14 personas detenidas

Carabineros detalló que al interior del terreno se encontró un vehículo que tenía encargo por robo.

Durante este jueves continúa el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio (Región de Valparaíso). El procedimiento, que comenzó el lunes, generó la instalación de barricadas.

Hace algunas semanas, el Gobierno anunció la expropiación de parte de la superficie total del paño; en concreto, se trata de 100 hectáreas. Otras 115 hectáreas —parcelas 11, 13 y 15— deben ser desocupadas y serán devueltas a sus dueños, en cumplimiento con el mandato judicial.

De ese modo, al menos 2 mil familias ya comenzaron a ser desalojadas.

Esta jornada, la general Patricia Vásquez, jefe de la Zona de Carabineros Valparaíso, informó que hasta la fecha hay 14 personas detenidas por diferentes causas.

De ese total, 6 de ellas corresponden a arrestos por homicidio frustrado a carabineros en servicio; 5 son por Ley Antibarricadas, 2 por receptación y falsificación de instrumento público y 1 por incendio.

Respecto a los funcionarios heridos, la general detalló que uno de ellos realiza labores de Control de Orden Público (COP), mientras que un segundo era miembro del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE).

Ambos fueron trasladados a centros asistenciales y se encuentran en recuperación.

En esa línea, comentó que durante la semana se ha desempeñado un trabajo coordinado junto a la Delegación Presidencial de Valparaíso y que “tenemos hoy un escenario mucho más excelente para trabajar; no hemos tenido barricadas como había sido los días anteriores”.

Y agregó que en uno de los ingresos de carabineros, se encontró un vehículo que tenía encargo por robo desde Santiago, el cual estaba “totalmente desmantelado”.

“Tenemos servicios especializados desplegados al interior de la toma, chequeando las desarmadurías que hay”, acotó.

“Así que pensamos que vamos a tener una jornada tranquila; a los vecinos se les están dando las facilidades. Lo más importante para Carabineros es el respeto a los derechos humanos y sobre todo a las personas que están habitando este lugar”, cerró la general.