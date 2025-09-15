Continúa búsqueda de adolescente de 14 años desaparecido en playa Las Torpederas de Valparaíso

Este lunes se dio inicio a la tercera jornada de búsqueda del menor de edad. Desde la Armada indicaron que los trabajos se vieron complicados durante el fin de semana debido a las marejadas en la zona.

Este lunes continúa la tercera jornada de búsqueda de un adolescente de 14 años perdido en la playa Las Torpederas, en la Región de Valparaíso.

El padre del menor, Marcos Díaz, relató que el niño estaba junto a sus primos y se tiró un piquero. “Fue un concesionario a decirles que no se tiraran piqueros, sin embargo, ellos no hicieron caso. Mi hijo, él estaba con ropa y se sacó la ropa para tirarse el piquero”, dijo a Mucho Gusto de Mega.

“Todavía no me explico por qué se tiró al agua, porque en el momento había otra persona, un niño más chico, que se estaba ahogando. El más grande lo pudo sacar y mi hijo se empezó a tirar para atrás, el mar se lo estaba llevando”, añadió.

El hombre también señaló que consiguieron algunos rescatistas particulares para aportar a las labores.

Desde la Armada, el Capitán de Corbeta Litoral Giovanni Grassi, subjefe de la Capitanía de Puerto de Valparaíso, explicó que este domingo “estuvimos desplegados a contar de las 7 de la mañana con todos los medios marítimos, aéreos y terrestres, considerando personal de la Capitanía de Puerto de Valparaíso, buzos de la Armada, también con lanchas de servicio general y lanchas defender”.

También han participado botes salvavidas, motos de agua, buzos, “la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso con un dron que estuvo haciendo una rebusca aérea en cercanías del lugar”, la Municipalidad de Valparaíso con personal desplegado en el borde costero y embarcaciones voluntarias.

Hasta el momento, “no hemos tenido resultados positivos”, afirmó.

Este lunes inicia “nuevamente el despliegue de las unidades del sector y ampliando el radio de búsqueda para tener resultados satisfactorios con la búsqueda” del adolescente.

Por su parte, el comandante David López, Capitán de Puerto de Valparaíso, explicó al citado medio que los trabajos de búsqueda se han visto complicados debido a las marejadas en la zona. Y añadió que para este lunes se sumará un OPV, un buque de mayor capacidad.