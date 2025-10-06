Consejo de Defensa del Estado solicita 28 años de prisión para Camila Polizzi por caso “Fundación en Ti”

La principal imputada Camila Polizzi enfrenta acusaciones por estafa, lavado de activos y usurpación de identidad; la defensa califica la solicitud como exagerada.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó una pena de 28 años de prisión para Camila Polizzi, señalada como la principal imputada en la arista Fundación En Ti del denominado caso Convenios.

Esta petición triplica la pena requerida por la Fiscalía y sigue una línea similar a la presentada contra otros involucrados en la investigación.

La solicitud del CDE se enmarca en la investigación que vincula a Polizzi con el uso indebido de $250 millones defraudados al Gobierno Regional, acusándola como autora de los delitos de estafa, lavado de activos y usurpación de identidad.

El abogado defensor de Polizzi, Francisco García, calificó la petición como una “solicitud exagerada”, asegurando que no guarda relación con los hechos investigados.

“Llama la atención la diferencia sustancial en cuanto a delitos y penas solicitadas por el Consejo de Defensa del Estado. Creemos que no guarda relación con los hechos investigados”, afirmó.

En cuanto a los otros imputados, el CDE solicitó 10 años de cárcel para Eduardo Quezada por lavado de activos y 5 años de prisión para Matías Godoy, superando en un año la petición del Ministerio Público. Por otro lado, tanto Fiscalía como CDE pidieron 15 años de presidio para los exfuncionarios del Gobierno Regional, Simón Acuña y Rodrigo Martínez.

El juicio oral está programado para el 13 de octubre en el Tribunal Oral de Concepción, instancia en la que se evaluará la validez de las pruebas y se determinará la formalización de las penas solicitadas.