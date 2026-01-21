Congreso despachó proyecto de reajuste al sector público, pero sin normas de “amarre”

Entre los aspectos aprobados se encuentra el alza escalonada hasta llegar a 3,4 en junio de este año.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en tercer trámite las modificaciones del Senado al proyecto de reajuste al sector público, aunque sin las normas denominadas de “amarre”.

Con esto, la iniciativa terminó su tramitación en el Congreso y quedó lista para ser promulgada como ley de la República.

Tras pasar por el Senado, la propuesta consignó la aprobación de gran parte de las normas despachadas en la Cámara Baja, entre ellas, el reajuste que llegará a 3,4% en junio de este año.

En concreto, desde diciembre de 2025 se estipuló un alza de 2%, mientras que en junio el aumento será de 1,4%, llegando a un 3,4% total.

Asimismo, se respaldaron los beneficios económicos que se contemplaban, como asignaciones, bonos y aguinaldos para el sector activo y pasivo.

Tras la votación, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló que se aprobaron más de 130 artículos en materias diversas e importantes, como “la posibilidad de que gobiernos regionales puedan financiar proyectos de empresas públicas”, o la norma de teletrabajo, por ejemplo.

De todos modos, comentó respecto a las normas de “amarre” que estas buscaban “evitar arbitrariedades y aumentar la transparencia cuando no se renovara una contrata, que son más de 280 mil personas en el gobierno central”.