Congreso despacha ley que prohíbe el uso de celulares y dispositivos móviles en colegios: ¿En qué consiste?

Por CNN Chile

02.12.2025 / 14:58

La normativa, que contempla excepciones para necesidades educativas especiales y emergencias, fue respaldada por 124 votos a favor y solo dos abstenciones en la Cámara de Diputados.

El Congreso chileno despachó a ley el proyecto que prohíbe el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media.

La iniciativa, que surgió de la refundición de cinco mociones parlamentarias, recibió un amplio respaldo de 124 votos a favor y solo dos abstenciones. La norma ahora aguarda su promulgación por parte del Gobierno para entrar en vigor en los próximos días.

Excepciones específicas a la regla

Según reportó Diario Financiero, la ley establece que la prohibición se aplicará especialmente durante el desarrollo de actividades curriculares dentro de la sala de clases. Sin embargo, contempla excepciones detalladas que permiten el uso en casos de necesidades educativas especiales, emergencias o desastres, condiciones de salud debidamente diagnosticadas, cuando el dispositivo sea útil para la actividad curricular, o por solicitud fundada de los padres por razones de seguridad familiar.

La medida busca regular una preocupación pedagógica creciente, extendiendo la restricción a todos los integrantes de la comunidad educativa, salvo en los supuestos expresamente autorizados.

