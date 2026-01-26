Confirman presencia de influenza aviar en la Antártica por tercer año consecutivo: Se refuerza monitoreo en la zona

El proyecto conjunto de Inach y la Universidad de Chile ha trabajado capacidades diagnósticas en las bases Escudero y O'Higgins.

Un proyecto conjunto entre el Instituto Antártico Chileno (Inach) y la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (Favet) de la Universidad de Chile confirmó la presencia de influenza aviar en la Antártica.

Con esto, se constituye el tercer año consecutivo con detecciones en el continente blanco asociadas a mortalidad de aves y mamíferos marinos.

La iniciativa, cuyo nombre es “Proyecto de Vigilancia de Influenza Aviar Altamente Patogénica (HPAI) H5N1”, es coordinada por Marcelo González, investigador de Inach, y por Víctor Neira, académico de Favet.

En la campaña 2025-2026 se han trabajado capacidades diagnósticas en las bases Escudero y O’Higgins, como el diagnóstico molecular a través de PCR en tiempo real.

Las acciones “se enfocan principalmente en la detección oportuna de mortalidades y en el muestreo de individuos con signos compatibles con infección, además de la vigilancia ambiental en poblaciones aparentemente sanas”, detallaron desde la casa de estudios.

De esa maneram en la Base O’Higgins se realizó un muestreo en islas cercanas, donde se identificaron individuos muestros sospechosos, entre ellos pingüinos papúa y lobos finos antárticos.

Asimismo, “a la fecha del informe, se reportaron dos casos confirmados compatibles con HPAI H5N1 en lobo fino antártico, mientras que otros casos permanecen en evaluación o en proceso de confirmación”.

En tanto, en la Base Escudero el monitoreo ha llevado a cabo actividades de vigilancia en sector de la Isla Rey Jorge, donde se detectaron “aves marinas y pingüinos muertos considerados sospechosos; hasta la fecha del corte, no se informan casos positivos confirmados, aunque existen casos clasificados como sospechosos”.

Las acciones del proyecto de vigilancia se complementan con vigilancia a lo largo del Track logístico del Buque Betanzos y con colaboración a otros grupos que realizan actividades en el territorio.

Desde la U. de Chile indicaron que en la campaña actual “se han observado menos casos que en la temporada anterior y, proporcionalmente, una mayor frecuencia relativa de mortalidad en lobos finos antárticos”.

Y que si el patrón “se confirma con el análisis completo de muestras, podría tener implicancias relevantes para comprender la dinámica de transmisión entre especies, el impacto sobre comunidades clave del ecosistema y la evolución del virus en ambientes extremos”.

Durante las próximas semanas, el equipo seguirá con el programa y completará el análisis de muestras pendientes.

También continuará con la “secuenciación de las muestras positivas, con el objetivo de caracterizar genéticamente los virus detectados y aportar evidencia sobre su origen, diversidad y dinámica de circulación. La confirmación de influenza en Antártica por tercer año consecutivo subraya la importancia de mantener una vigilancia constante y coordinada, considerando su relevancia para la conservación de la fauna silvestre y la prevención de la diseminación del virus hacia otras áreas y especies”.