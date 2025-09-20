Confirman muerte de Guillermo “Willy” Benítez, conocido humorista de la televisión, a los 79 años

Guillermo Benítez se destacó principalmente por su personaje Juan Gallo en el icónico programa Festival de la Una de TVN, que marcó la televisión chilena de la década de los 80.

Este sábado se confirmó la muerte del humorista Guillermo “Willy” Benítez, a los 79 años.

La noticia fue confirmada por Rodrigo Osorio, conocido como “Don Rorro”, vocalista de Sinergia y presidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), quien expresó su pesar por la partida de su amigo y colega.

“Tuve el honor de trabajar varios años con él. Nos ayudó mucho en la celebración de los 20 años de Sinergia. Un hombre lleno de talento, generosidad y empatía. Lamento mucho su partida”, indicó Osorio, quien resaltó la calidad humana y profesional de Benítez.

Benitez falleció luego de complicaciones en su salud derivadas de un accidente cerebrovascular (ACV) sufrido en los últimos meses.

Un humorista que marcó una época en la televisión chilena

Guillermo Benítez se destacó principalmente por su personaje Juan Gallo en el icónico programa Festival de la Una de TVN, que marcó la televisión chilena de la década de los 80. Su estilo único, cargado de sátira e irreverencia, le permitió conectar con el público y ganarse un lugar de honor en la cultura popular chilena.

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue en 1983, durante el Festival de Viña del Mar.

En una intervención histórica, Benítez, personificado como “Juan Gallo”, irrumpió en el escenario con un tarro en mano para protestar por la falta de humor chileno en el evento, una acción que quedó grabada en la memoria colectiva del país.