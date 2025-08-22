Confirman hallazgo de tres cráneos en sede de la Logia Masónica San Miguel

"En caso de que se confirme la existencia de restos humanos auténticos, su origen deberá ser investigado, pues la Gran Logia de Chile rechaza categóricamente cualquier insinuación de prácticas ilícitas, contrarias a la dignidad humana o a la ley", dijo la institución en un comunicado.

Tres cráneos fueron encontrados en la sede de la Logia Masónica, en la comuna de San Miguel.

¿Qué pasó?

La situación quedó al descubierto tras una denuncia por el robo de algunos artículos electrónicos desde el lugar.

Cuando la policía llegó para corroborar los hechos, halló una sala oculta y los restos óseos al interior, que se presume serían utilizados para rituales o ceremonias.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la data de los cráneos.

¿Qué dijo la Gran Logia de Chile?

A través de un comunicado, la Gran Logia manifestó su “absoluta disposición a colaborar con las autoridades competentes en todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos”.

Por ello, nombraron al doctor Rodrigo Salinas para realizar un informe donde se establezca la fecha de antigüedad de los cráneos, así como su origen.

También dijeron que la situación fue detectada en un “inmueble de la Logia Masónica de San Miguel y un lugar donde se desarrollan obras sociales para personas de escasos recursos, ayuda a adultos mayores entre otras múltiples actividades”.

“En caso de que se confirme la existencia de restos humanos auténticos, su origen deberá ser investigado, pues la Gran Logia de Chile rechaza categóricamente cualquier insinuación de prácticas ilícitas, contrarias a la dignidad humana o a la ley”, expresó la institución.

Y añadieron que “en la tradición masónica universal se utilizan diversos elementos simbólicos y alegóricos destinados a la reflexión filosófica y moral de sus miembros. Entre ellos, de manera histórica y documentada, se han empleado cráneos —habitualmente réplicas o restos donados de manera legal en otras épocas— como recordatorio de la fragilidad de la vida y la necesidad de actuar con rectitud”.

“La Masonería chilena es una institución centenaria, comprometida con los valores de la libertad, la fraternidad y la educación. Continuaremos desarrollando nuestra labor con total transparencia y mantendremos informada a la comunidad en la medida que existan antecedentes oficiales y verificables”, cerraron.