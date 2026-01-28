Confirman hallazgo del sexto y último fallecido tras naufragio de catamarán en Cochamó

La Armada confirmó el hallazgo del sexto cuerpo durante las labores de búsqueda realizadas este miércoles en la región de Los Lagos.

Durante la tarde de este miércoles, la Armada anunció que fue localizado el cuerpo de la última persona que permanecía desaparecida tras el hundimiento de un catamarán en el Estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos. Con este hallazgo, se confirmó que el accidente dejó un saldo total de seis personas fallecidas.

La emergencia se originó en la madrugada del martes, cuando la embarcación “Koñimo I”, que prestaba apoyo a centros de cultivo, naufragó mientras navegaba con ocho tripulantes a bordo. En ese contexto, dos de ellos lograron sobrevivir y fueron auxiliados en el lugar, recibiendo atención conforme a los protocolos.

Desde el inicio del operativo, los cuerpos de las personas extraviadas fueron encontrados de manera paulatina, entre la mañana del martes y la jornada del miércoles. La Armada informó el hallazgo final a través de sus canales oficiales, señalando que las labores de rebusca concluyeron en el área del estuario.

Hasta ahora, no se ha informado públicamente la identidad de todas las víctimas fatales.