Confirman nuevas detenciones en medio de investigación por el crimen de Krishna Aguilera

La policía realiza diversas diligencias para dar con los responsables del hecho.

Este viernes se confirmó la detención de dos nuevos sospechosos por el crimen de Krishna Aguilera.

Uno de los individuos sería un hombre de 44 años denominado “El Krosty”, a quien se le habría posicionado en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la joven.

Aguilera estuvo desaparecida desde el pasado 4 de octubre y su cuerpo fue encontrado en Catemito, en la comuna de Calera de Tango, luego de 22 días de búsqueda.

El segundo arrestado es un hombre identificado como Kevin, quien se entregó a la PDI esta jornada en compañía de su abogada y familiares debido a que ya existía una orden de detención en su contra.

De todos modos, y según información preliminar, la aprehensión estaría vinculada hasta ahora al tráfico de drogas y no al crimen de la joven.